5 липня 2022

Навіщо вчитися на чужих помилках? Чи не раціональнішим буде робити те ж саме, використовуючи чужі успіхи?

Засновник компанії IKEA — мережі магазинів, що торгують товарами для дому, — Інгвар Кампрад свої перші торгові угоди здійснив ще у школі: він купував оптом олівці та сірники, які потім у кілька разів дорожче продавав однокласникам.

У 15 років, додавши до накопиченого капіталу гроші, зайняті в батька (той, щоправда, був упевнений, що дає синові гроші на навчання), відкрив власну фірму, яка торгувала дрібничками.

Акронім IKEA був складений з його власних ініціалів (IK) та сімейної ферми Elmtaryd (E) та Agunnaryd (A) — назви найближчого села.

Щоб привабити майбутніх клієнтів на свою презентацію, молодий підприємець пообіцяв кожному, хто прийде на відкриття нового магазину, каву з булочкою. Яке ж було його здивування, коли цей скромний захід зібрав понад тисячу людей! Перша презентація цього дня мало не стала останньою.

Тим не менш, каву з булочкою отримали всі. А ідею швидкого харчування просто у магазині Кампрад запам'ятав. Минув час і кожен магазин ІКЕА отримав свій ресторан.

Вся мережа IKEA, без винятку, пофарбована в добре нам знайомі жовто-сині кольори національного прапора Швеції.

У відрядженнях Кампрад зазвичай мешкав у тризіркових готелях, за сніданком (коли той входив у вартість проживання) наїдався так, щоб вистачило до кінця дня. Відвідуючи під час відряджень різні країни, він рідко їздив на таксі, віддаючи перевагу громадському транспорту, де, як пояснював друзям, «можна ближче дізнатися про смаки людей».

Інгвар Кампрад ніколи не навчався в університеті (у школі викладачі довго не могли навчити його навіть читати). Однак у 1945 році Кампрад став випускником вищої комерційної школи в Гетеборзі — і це була його єдина професійна освіта. Відсутність університетського диплому Кампраду завжди замінював ентузіазм. Якось він зауважив: «Якщо ви, працюючи, не відчуваєте невиправного ентузіазму — вважайте, що принаймні третина вашого життя пройшла дарма».

До речі, агентство Bloomberg оцінювало фінансові активи Кампрад у 58,7 мільярда доларів. Це так, до речі.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.