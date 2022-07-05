Альтернатива котлетам, які вже набридли: пікантна соковита запіканка з куркою та спеціями

Багато українських родин люблять котлети. Часто господині воліють готувати котлети з курячого м'яса. Вони виходять соковитими, менш жирними, подобаються як дорослим, так і дітям.



Автори сайту «Беззаморочек» запропонували замінити котлети та тюфтелі, що вже набридли, м'ясною запіканкою. Страва виходить м'якою, соковитою, пікантною через різні пряні трави та спеції.

Запіканку можна подавати з різними гарнірами та салатами.

Для приготування потрібні такі інгредієнти :

філе куряче, 3 шт;

яйця, 2 шт.;

чебрець, прованські трави, спеції, зелень, сіль, каррі;

помідор, 1 шт;

вершки жирні, 150 мл. Приготування

М'ясо промити, просушити паперовими рушниками та різати невеликими шматочками. Викласти м'ясо у форму для запікання. Яйця змішати з сіллю та всіма пряними травами, спеціями, рубаною зеленню, сумішшю перців. Влити в яєчну масу вершки та добре перемішати, влити пару ложок олії, перемішати. Томати різати тонкими кружальцями, зелень дрібно. Залити м'ясо соусом у формі, викласти зверху томатні кружечки та посипати все зеленню. Запікати у розігрітій духовці при 200 градусах близько 10−15 хвилин.

Раніше фудблогерка Alina FooDee розповіла, як приготувати куряче філе з овочами на сковороді.

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