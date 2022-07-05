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Альтернатива котлетам, які вже набридли: пікантна соковита запіканка з куркою та спеціями

12:20 5 липня 2022
запіканка

Багато українських родин люблять котлети. Часто господині воліють готувати котлети з курячого м'яса. Вони виходять соковитими, менш жирними, подобаються як дорослим, так і дітям.

Автори сайту «Беззаморочек» запропонували замінити котлети та тюфтелі, що вже набридли, м'ясною запіканкою. Страва виходить м'якою, соковитою, пікантною через різні пряні трави та спеції.

Запіканку можна подавати з різними гарнірами та салатами.

Для приготування потрібні такі інгредієнти :
філе куряче, 3 шт;
яйця, 2 шт.;
чебрець, прованські трави, спеції, зелень, сіль, каррі;
помідор, 1 шт;
вершки жирні, 150 мл.

Приготування
М'ясо промити, просушити паперовими рушниками та різати невеликими шматочками.

Викласти м'ясо у форму для запікання.

Яйця змішати з сіллю та всіма пряними травами, спеціями, рубаною зеленню, сумішшю перців.

Влити в яєчну масу вершки та добре перемішати, влити пару ложок олії, перемішати.

Томати різати тонкими кружальцями, зелень дрібно.

Залити м'ясо соусом у формі, викласти зверху томатні кружечки та посипати все зеленню.

Запікати у розігрітій духовці при 200 градусах близько 10−15 хвилин.

Раніше фудблогерка Alina FooDee розповіла, як приготувати куряче філе з овочами на сковороді.

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