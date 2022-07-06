Улюблене лечо для всієї родини: готуємо на зиму літню смакоту
Ось відмінний варіант лечо, що стане у нагоді кожній господині. Рецепт, за словами вінницької кулінарки Валентини Кошової (яка раніше поділилася рецептом парової молодої картоплі зі сметаною), вигідний тим, що перець нарізаний дрібно, і його багато вміщається в одній банці.
Інгредієнти:
2 кг помідорів,
200 г олії,
200 г цукру,
2 — 3 головки часнику,
1 — 2 ч. л. солі,
3 кг солодкого перцю.
Приготування:
Помідори змолоти на м'ясорубці, влити олію, оцет, додати цукор, кип'ятити 30 хв. Тим часом солодкий перець помити, вибрати насіння й порізати на соломку. Тоді до томатної маси додати порізаний перець, посічений часник і сіль. Варити ще 20 хв. після закипання. Розкласти у стерилізовані банки і стерилізувати 15 хв. Закрутити.
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