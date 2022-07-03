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Книга рецептів

Парова молода картопля зі сметаною: смачна дієтична страва

22:45 3 липня 2022
молода картопля

Зараз саме сезон цього овочу, то ж хочеться нових рецептів приготування, бо класична бульба з кропом та часником багатьом вже приїлася. За словами кулінарки Валентини Кошової (яка раніше поділилася рецептом шоколадного пиріга на перцевій м’яті), є альтернатива — картопля під паром. Це дасть змогу ще краще зберегти смак молодої бульби та не набрати зайвих кілограмів.

Інгредієнти:

  • 500 г молодої картоплі,
  • 100 г жирної сметани,
  • сіль,
  • зелена цибуля.

Приготування:

Помити і почистити молоду картоплю, розрізати на половинки чи четвертинки або маленькі залишити цілими — так, щоб усі шматки були однакового розміру. У каструлю набрати води, над нею встановити друшляк або спеціальне ситечко, викласти картоплю, поставити на газ і варити до готовності (орієнтовно 25 — 30 хв).

Перекласти на тарілку, посолити, полити сметаною, посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати кабачкову аджику.

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