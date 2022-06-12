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Поєднання кислинки та шоколаду: готуємо ароматне варення з вишнями

20:22 12 червня 2022
варення з вишень

Розпочався сезон консервації, й саме зараз ви можете спробувати приготувати це варення. Воно стане справжньою знахідкою для вас — можна їсти із батоном, додавати до начинки у пироги або до кульок морозива. Рецептом із «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка з Києва Лариса Павлюк.

Нам потрібно:

  • 1:1 вишні без кісточки та цукру,
  • 6 столових ложок какао на 2 л варення.

Приготування:

Змішуємо вишню та цукор та ставимо на маленький вогонь. Варити після закипання 20−30 хв, додаємо какао та відправляємо у банки. Закрити металевими кришками.

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