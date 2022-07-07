Переселенці можуть отримати пенсію за тимчасовим місцем проживання за допомогою грошового переказу: як це зробити

Особи, які отримували пенсії через АТ «Укрпошта» і які тимчасово змінили фактичне місце проживання, можуть отримувати виплати за новим або тимчасовим місцем перебування. Це можна, зробити, наприклад, подавши заявку на переведення отримання виплат через «Ощадбанк».

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, це можна зробити і через платіжну систему «Швидка копійка» «Ощадбанку», і через внутрішні перекази «Укрпошти».

У першому випадку потрібно потрібно пред’явити паспорт та ідентифікаційний номер. Якщо ви хочете отримати гроші у відділенні іншого банку, потрібно звернутися з відповідним запитом на «гарячу лінію» «Ощадбанку» за номером: 0 800 210 800.

У другому — зателефонувати до «Укрпошти» за номером телефону 0 800 300 545 (обрати кнопку 2 — розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії») або до контакт-центру Пенсійного фонду за номерами: 0−800−503−753, 044−281−08−70 чи 044−281−08−71.

«У разі, якщо пенсія за відомостями на виплату пенсій не буде отримана, АТ „Укрпошта“ повідомить про це Пенсійний фонд України, і кошти будуть виплачені з наступного місяця. Якщо пенсію не отримано впродовж 6 місяців поспіль, її виплата буде призупинена. Для поновлення виплати пенсії потрібно буде звернутись до органів Пенсійного фонду України», — нагадали у ПФУ.

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Якщо АТ «Укрпошта» у встановленому порядку повідомить про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій у певних районах (населених пунктах), визначено альтернативний механізм виплати пенсій — шляхом їх зарахування на рахунки в АТ «Ощадбанк».

Раніше у ПФУ повідомляли, що нараховану та не виплачену через війну пенсію можна буде отримати протягом трьох років.

Фото Pixabay

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