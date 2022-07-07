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Шоу-бізнес

«Велика втрата для всієї команди»: Тарас Тополя повідомив про смерть близького друга

20:16 7 липня 2022
Тарас Тополя

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який захищає країну в лавах ЗСУ, повідомив про смерть близького друга. Раптово пішов із життя музикант, саунд-продюсер, звукорежисер Дмитро Хомулко.

«Сьогодні мала бути публікація іншого змісту. Але помер Боб, наш Бобчик, саундпродюсер та майстер мастерингу.
Раптом знепритомнів і все.
У всіх піснях „Антитіл“, починаючи з 2015 року, є частка Бобчика. Вона звучить у кожній ноті.
Він залишається з нами у цих піснях.
Спи спокійно, Бро.
Прощання 8 липня о 12:00 на Байковому поряд із крематорієм», — повідомив Тарас Тополя в Інстаграм.

На офіційній сторінці групи «Антитела» в Інстаграм говориться, що Дмитру різко стало погано, він знепритомнів і помер. Причина поки що не називається.

«Велика втрата для нашої команди. Останні 8 років саме у студії Дмитра, Bobina records, „Антитела“ записували свої пісні та відточували звучання композицій. Боб завжди підтримував наші авантюри. Любили та поважали Боба за його талант, майстерність, витонченість у професійній діяльності, гумор, відданість та наполегливість», — ділиться директор групи Сергій Вусик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що від ракетного удару загинула 39-річна актриса та модель Таліта До Валле з Бразилії.

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