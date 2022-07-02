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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2009
Скульптор: José Santaeulalia
Розмір: 38×42 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
На початку 20 століття жив у Баварії хлопець на ім'я Аді Дасслер. Він страшенно захоплювався футболом і завжди тільки й думав про те, який слід у улюбленому виді спорту міг би залишити. Але, оскільки видатними фізичними можливостями Аді не володів, а багатою фантазією зате був наділений від природи, в 1925 він вирішив впровадити в життя блискучу, як йому здалося, ідею — оснастити футбольні бутси шипами.
По суті він просто додав до звичайних бутсів те, що було добре відомо в іншій області. Із цього все почалося. А вже потім Дасслер спробував застосувати шипи і в іншому спортивному взутті. І ось що з цього вийшло. У 1936 році знаменитий американський бігун Джессі Оуен, який виступав у кросівках із шипами, на Олімпійських іграх у Берліні виграв 4 золоті медалі, встановивши при цьому 5 світових рекордів!
В 1949 Аді Дасслер (на той час його компанія отримала назву Adidas) створив перші футбольні бутси зі знімними шипами. Незабаром стали з'являтися і нові моделі всіляких бутсів, призначені для покриття спортивних майданчиків. На Олімпіаді в Гельсінкі в 1952 більшість спортсменів вже виступали у взутті Adidas.
1954 року збірна Німеччини виграє чемпіонат світу з футболу. Для Adidas це був справжній тріумф, оскільки всі футболісти збірної виступали у бутсі цієї компанії.
Олімпійські ігри 1960 року в Римі, 1964 року в Токіо та 1968 року в Мехіко були неймовірно успішними для Adidas. Спортсмени у формі цієї компанії здобули безліч гучних перемог. Збірна Німеччини у бутсах Adidas виграла спочатку чемпіонат Європи з футболу, а потім і Кубок світу. Adidas став своєрідним стандартом у футбольному світі.
1996 року компанія Adidas стає головним спонсором Олімпійських ігор, а 1998 року — головним спонсором чемпіонату світу з футболу, спонсоруючи і майбутнього чемпіона, збірну Франції.
Сьогодні практично у кожної людини у світі є якась річ з емблемою Adidas: кросівки, куртка, сумка, футболка, шорти тощо. шипи.
Ця ідея зробила Аді Дасслера мільярдером, а фірму Adidas — однією з найвідоміших у світі.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с Пн-Сх
Тиск: 749 мм