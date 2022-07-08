«Відверто пишаюся жінками»: Даша Астаф'єва без спідньої білизни захопила Діму Коляденка та інших фоловерів

Популярна співачка та телеведуча Даша Астаф'єва, яка засумнівалася в щирості своїх колег, які виступають за кордоном, продовжує публікувати свої нові кліпи-замальовки, в яких з'являється у новому, чуттєвому образі.

Так, напередодні у Instagram артистка розмістила короткий відеокліп, присвячений українським жінкам.

У ньому актриса, яка з початком російської агресії допомагала біженцям та переселенцям у притулку, постала у всій красі, у чуттєвому та відвертому образі.

«Відверто пишаюся жінками, які множать красу цього світу. Війна показала як багато гідних та талановитих серед них, незважаючи на те, що нашим людям доводиться переживати та бачити… Це великий дар так заломлювати та транслювати, через біль та розчарування всередині», — підписала вона кліп.

Мабуть, таким чином Даша хотіла показати, що справжню українку не можуть зламати жодних труднощів війни — вона завжди залишається чарівною жінкою, відкритою красою, радістю миру та кохання.

Фоловери артистки із захопленням набули її нового образу. Звичайно, знайшлися ті, хто насамперед звернув увагу на відсутність на Астаф'євій нижньої білизни (або імітацію такої відсутності), але переважна більшість відзначила красу та чарівність співачки-телеведучої.

Нагадаємо, раніше співачка зізналася, що побувавши в Гостомелі, Ірпені та Бучі, вона два дні не змогла вимовити жодного слова.

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