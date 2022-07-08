Полуниця без заморожування та без варки: як зберегти солодку ягоду до Нового року (відео)

Полуниця — ягода корисна. Смаколики з неї люблять багато ласунів. Господині варять з полуниці варення, компоти, муси. Але щоб на зиму зберегти в ягоді вітамін С, потрібно уникнути термічної обробки. Як цього добитися, радять автори порталу iamcook.

Для цього, на їхню думку, потрібно заготовити полуницю на зиму без варіння. Зробити це дуже просто: знадобиться всього два інгредієнти: цукор та ягода. За таким методом можна заготовити й різні інші плоди — смородину, чорницю, вишню тощо.

Складові

Полуниця — 500 г

Цукор — 600 г

Для солодких ягід цукор можна брати у співвідношенні 1:1, для кислих — 1:2. Плюс в обох випадках додати ще трохи цукру на присипання згори банки. На кожну банку це ще додатково 4−5 столових ложок.

Ягоди перебрати, видалити плодоніжки, помити, додати цукор.

Ягоди розтерти разом з цукром дерев'яною товкушкою. Повинна вийти «каша» зі шматочками плодів. Протримати у холодному місці годину, щоб розчинився цукор. Іноді ягоду потрібно перемішувати.

У цей час підготувати банки та кришки.

Ягоду розкласти по банках, не доходячи до краю кілька сантиметрів.

Поверх ягоди викласти кілька ложок цукру, щоб вийшла своєрідна цукрова пробка.

Закрити банки сухими прокип'яченими кришками та поставити для зберігання у холодильник.

За таким рецептом ягода залишилася свіжою, отже, в ній збережеться максимум корисних речовин. Її можна використовувати для приготування напоїв, десертів або просто їсти, як звичайне варення.

Нагадаємо, щоб наступного літа зібрати багатий урожай полуниці, потрібно вже у липні обрізати у рослини вуса та листя.

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