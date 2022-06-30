Обов'язково проведіть ці роботи на грядці у липні, і полуниця завалить вас потім великими солодкими ягодами (відео)

В багатьох регіонах країни сезон полуниці та садової суниці добігає кінця. Урожай зібраний. Саме час провести одразу кілька агротехнічних заходів, щоб підготувати рослини до наступного року.

Щоб наступного літа рослина радувала великою кількістю ягід, потрібно перш за все обрізати вуса та листя.

Про те, як правильно обрізати вуса, та чи варто це робити обов'язково, розповідають автори YouTube-каналу.

На рослині залишають 2−3 свіжі молоді листки, що знаходяться e центрі розетки. Зрізати все листя можна лише для полегшення боротьби зі шкідниками чи хворобами. Бажано залишати «пеньки» близько 2−3 см завдовжки. Стару зелень необхідно нещадно видаляти, оскільки на ній охоче поселяються грибки та шкідники.

Одночасно з обрізанням листя слід проводити видалення зайвих вусів. Якщо потрібно розмножити рослини, то залишають їх понад 2−3 штуки. Вони мають бути добре розвинені, не мати ознак зараження.

Також після збирання ягід слід провести обробки грядки з використанням інсектицидів та фунгіцидів. Її здійснюють після видалення з грядок зрізаного листя. Так зменшується витрата робочого розчину, збільшується ефективність обробки. Обприскуванню підлягають не тільки самі рослини, а й ґрунт між ними. Такий прийом дозволяє знизити ризик повторного зараження кущів. Залежно від ступеня зараженості проводять 2−3 обробки з інтервалом 10−14 днів.

Крім того, слід провести підживлення полуниці, яке забезпечить величезний урожай наступного року.

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Фото Pixabay

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