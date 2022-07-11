Легендарний український актор Юрій Мажуга пішов із життя

11 липня не стало легендарного українського актора театру та кіно, народного артиста України Юрія Мажуги. Йому було 92 роки.

Про смерть артиста повідомили у прес-службі драмтеатру імені Лесі Українки, де Мажуга прослужив майже 70 років.

«Майже 70 років свого життя актор віддав Театру імені Лесі Українки, де зіграв понад 90 яскравих, незабутніх ролей у більшості легендарних для Києва спектаклях — «104 сторінки про кохання», «Хто винен…», «Добряки», «Ревізор».

«Лицар ансамблевого театру» — так назвав Юрія Миколайовича художній керівник Н. Ю Резнікович. Віримо, актори не вмирають, вони продовжують жити у стінах рідного театру, серцях глядачів та пам'яті колег та учнів", — йдеться у повідомленні.

Співчуття щодо смерті Юрія Миколайовича висловили на сторінці Київського національного університету імені Карпенка-Карого, де викладав артист.

«Сумна звістка… На 92-му році життя пішов з життя народний артист України, професор Першої кафедри акторського мистецтва та режисури драми КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, дійсний член (академік)) Національній академії мистецтв України Юрій Миколайович 70 років свого життя актор віддав театральній сцені рідного театру і близько 60 — педагогічної діяльності, з 1979 по 2015 рік був художнім керівником навчальних груп, а в останні роки свого життя викладав майстерність актора. Світла пам’ять талановитому художнику та щирі співчуття рідним, близьким та учням Юрія Миколайовича», — пишуть колеги Мажуги.

Нагадаємо, Юрій Миколайович Мажуга народився 1931 року в Києві. Після закінчення акторського факультету Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого з 1953 року служив у театрі імені Лесі Українки.

Широку популярність Мажуга отримав після ролі дільничного міліціонера Санька з фільму «Народжена революцією» (1976−1977). Актор знявся у понад 50 фільмах, серед них «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», «Козаки йдуть», «Святе сімейство» та багато інших.

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