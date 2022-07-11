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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1989
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 32,5×105 cm
Лімітована серія 500 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
На одному старому кораблі далекого плавання плив дресирувальник мавп. Подорож була дуже довгою. Робити було нічого. І для того, щоб хоч якось зайняти себе та своїх підопічних, дресирувальник навчив їх розпускати вітрила, як це робили матроси.
І слід визнати, що в нього це добре виходило.
Але одного разу у відкритому океані зчинилася страшна буря. Усі моряки кинулися забирати снасті. Мавпи розбіглися з жахом палубами корабля. Але побачивши, що роблять моряки, які намагалися врятувати судно, кинулися їм допомагати. По своєму. По-мавпячі. Так, як їх навчали. Вміючи лише вітрила розпускати, вони йшли слідом за моряками і знову натягували прибрані тими снастями. Внаслідок цього і корабель, і всі, хто був на його борту, загинули. І сталося це тому, що дресирувальник мавп передбачав лише ясну погоду… Така історія.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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