12 липня 2022

На одному старому кораблі далекого плавання плив дресирувальник мавп. Подорож була дуже довгою. Робити було нічого. І для того, щоб хоч якось зайняти себе та своїх підопічних, дресирувальник навчив їх розпускати вітрила, як це робили матроси.

І слід визнати, що в нього це добре виходило.

Але одного разу у відкритому океані зчинилася страшна буря. Усі моряки кинулися забирати снасті. Мавпи розбіглися з жахом палубами корабля. Але побачивши, що роблять моряки, які намагалися врятувати судно, кинулися їм допомагати. По своєму. По-мавпячі. Так, як їх навчали. Вміючи лише вітрила розпускати, вони йшли слідом за моряками і знову натягували прибрані тими снастями. Внаслідок цього і корабель, і всі, хто був на його борту, загинули. І сталося це тому, що дресирувальник мавп передбачав лише ясну погоду… Така історія.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.