36.10 / 37.33 36.27 / 37.71
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Шоколадно-кавовий десерт для ласунів

21:20 12 липня 2022
Шоколадно-кавовий десерт

Вишуканий десерт із насиченим смаком чорного шоколаду та кави, для приготування якого достатньо мати лише три складники.

Робиться дуже просто й швидко — каже кондитерка Наталія Дяченко.

Інгредієнти:
125 г чорного шоколаду (з вмістом какао не менш ніж 70%),
180 мл завареної кави без цукру,
200 г жувального зефіру маршмеллоу.

Приготування:

Заварити міцну щойно змелену каву, процідити. Змішати каву, шоколад (поламати на часточки), зефір та, помішуючи, нагрівати на слабкому вогні до повного розчинення зефіру та утворення однорідної маси. Трохи охолодити та розлити в невеликі скляночки чи креманки.

Поставити в холодильник для застигання.

Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепт смачного та елегантного молочно-кавового десерту.

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

місяць

Супермісяць 13 липня 2022 року: як залучити до своєї оселі гроші і що категорично не можна робити в цей день

День Петра та Павла

День Петра і Павла: що не можна робити в цей день та традиції святкування

На Близнюків чекає фінансовий успіх, а на Скорпіонів – успіхи на особистому фронті: гороскоп від Анжели Перл на 12 липня

На Близнюків чекає фінансовий успіх, а на Скорпіонів — успіхи на особистому фронті: гороскоп від Анжели Перл на 12 липня

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.