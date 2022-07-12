Шоколадно-кавовий десерт для ласунів

Вишуканий десерт із насиченим смаком чорного шоколаду та кави, для приготування якого достатньо мати лише три складники.

Робиться дуже просто й швидко — каже кондитерка Наталія Дяченко.

Інгредієнти:

125 г чорного шоколаду (з вмістом какао не менш ніж 70%),

180 мл завареної кави без цукру,

200 г жувального зефіру маршмеллоу.

Приготування:

Заварити міцну щойно змелену каву, процідити. Змішати каву, шоколад (поламати на часточки), зефір та, помішуючи, нагрівати на слабкому вогні до повного розчинення зефіру та утворення однорідної маси. Трохи охолодити та розлити в невеликі скляночки чи креманки.

Поставити в холодильник для застигання.

Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепт смачного та елегантного молочно-кавового десерту.



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