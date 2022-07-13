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Відбивні з яблуками по-фламандськи — страва, яка стане улюбленою у вашій родині

16:56 13 липня 2022
відбивна

Багато хто любить відбивні, іноді готують їх за особливими, «нескладними» рецептами, опускаючи, наприклад, сам процес відбивання м'яса.

Автори сайту «Кухні народів світу» пропонують класичний рецепт відбивних по-фламандськи, який сподобається всій родині.

«Свинячі відбивні, смажені з яблуками, приправлені прянощами стануть улюбленою сімейною стравою», — пишуть вони.

Складові

• свинина — 4 шматки по 150 г кожен
• кисле яблуко — 1 шт
• вершкове масло — 3 ст л
• сметана — 2 ст л
• сіль, перець — до смаку

Приготування

Відбивні надрізати по краях, щоб зберегли форму. М'ясо злегка відокремити від кістки гострим ножем. Яблуко розрізати на 4 частини та порізати на тонкі скибочки.

Розтопити масло й обсмажити відбивні з усіх боків, після чого посолити їх та поперчити з кожного боку.

На відбивні покласти яблука та готувати ще 15 хвилин у духовці на середньому вогні.

Готові відбивні заправити сметаною та подати до столу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати улюблену багатьма українцями страву — суп з галушками.

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