«Бабуся навчила, тепер готую тільки так»: рецепт супу з галушками від Людмили Борщ

Фудблогерка Людмила Борщ ділиться рецептами страв, популярними у різних країнах світу. Днями вона запропонувала приготувати суп з української кухні — «найвдаліший рецепт».

«Я намагаюся, щодня варити супи. Варю різні, але з галушками це один з наших найулюблених. Мені він подобається за швидкість приготування і, звичайно ж, за смак. Сьогодні хочу поділитися моїм улюбленим способом формування галушок. Бажаю смачного та вдалого приготування» — повідомила Людмила.

Вона також додала, що готувати такий смачний суп її навчила бабуся.

Для приготування «фірмового» супу від Людмили Борщ знадобиться: Куряче філе 250г

Цибуля 1шт.

Морква 1шт.

Рослинна олія 2ст.л.

Сіль

Зелень

Борошно 150г

Яйця 2шт.

Вода 4ст.

Сир 100г

Сіль. Процес приготування Людмила показала на відео.

Нагадаємо, Людмила Борщ дуже часто пропонує авторські рецепти салатів, які прості у приготуванні, але дуже смачні та подобаються багатьом господиням.

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