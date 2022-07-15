«Не знаю, як вони вижили. Вирва була за сім кроків від них усіх»: ROXOLANA розкрила подробиці ракетного удару по Вінниці та розповіла про стан постраждалих колег

Співачка ROXOLANA розкрила подробиці ракетного удару по центру Вінниці, внаслідок якого загинув звукорежисер її команди Женя Коваленко, та розповіла, як вдалося вижити решті учасників колективу.

Молода артистка підтвердила, що її колеги опинилися у самому епіцентрі удару. Увечері 14 липня у Будинку офіцерів у них був запланований концерт.

«Вийшло так, що технічна команда — звук, світло, вони не ночували у Вінниці, а їхали зі Старокостянтинова з самого ранку. Вони приїхали до Вінниці, щойно припаркувались у центрі біля площі, хтось вийшов із машини, хтось у ній ще був. І буквально в ці секунди почалися обстріли, було три ракети. Хлопці розбіглися, доля так розвела, що хтось відстрибнув в один бік і врятувався, хтось в інший — і не врятувався. Я не знаю насправді, як вони вижили, вирва була за 7 кроків від них усіх», — прокоментувала співачка в ефірі «Сніданку з 1+1».

Артистка розповіла, що перед обстрілом хлопці зателефонували по відеозв'язку й розповіли, що в них все добре і вони на місці. А потім один із членів технічної команди передзвонив після обстрілу, на той час він був весь у крові. За словами співачки, найбільше постраждали двоє людей, решта отримали поранення у вигляді сильних порізів від уламків.

«Дружину намагалися врятувати, але в кареті швидкої допомоги в нього зупинилося серце. Андрій потрапив у реанімацію, у нього дуже важка травма хребта, але він уже прийшов до тями, сьогодні нам зранку сказали. Продовжують лікування, але він перебуває у тяжкому стані. Ми на той момент були в готелі зовсім поруч, я думаю, це десь 800−900 метрів від епіцентру подій», — зазначила ROXOLANA.

Співачка розповіла, що загиблий Женя Коваленко був дуже світлою, душевною та чесною людиною, яка ніколи не скаже поганого слова.

«Він відгукувався абсолютно на всі прохання. На кожній фотографії можна побачити, що він завжди з посмішкою. І він був дуже молодий, 25 років, це лише старт. І за це дуже боляче», — ледве стримуючи сльози, сказала ROXOLANA.

Співачка після страшної події переосмислила власне ставлення до повітряної тривоги та закликала українців не ігнорувати сигнали та перебувати в укриттях.

Виконавиця скасувала всі наступні концерти, команда займатиметься похованням Жені, а також відновленням здоров'я всіх постраждалих членів команди. Але ховатися, зупинятися, їхати вона не збирається.

«Навпаки, треба продовжувати кричати про те, що вони роблять. І я дуже сподіваюся, що ми всі знайдемо у собі ці сили йти далі і робити все, щоб наблизити перемогу на всіх фронтах», — зауважила ROXOLANA.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу у Вінниці постраждали також учасники команди співачки Олі Цибульської, LAUD.

А лідер ВВ Олег Скрипка дивом залишився живим завдяки тому, що запізнився на зустріч лише 10 хвилин. Організатор його концерту у тяжкому стані опинився у лікарні.

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