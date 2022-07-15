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Гостра ікра з моркви — чудовий варіант консервації на зиму

12:54 15 липня 2022
ікра

Літо — час заготовок на зиму. Деякі господині воліють заготовляти фрукти та овочі, використовуючи суху заморозку. Вважається, що це збереже у продуктах вітаміни та інші корисні компоненти.

Але в холодну пору року іноді приємно відкрити баночку вже готового салату, лечо чи ікри.

Автори сайту «Рецепти на кожен день» пропонують приготувати на зиму ікру з моркви. За їхніми словами, ікра вийде дуже смачна, а готувати її нескладно.

Гостра морквяна ікра

Складові:
- 1 кг моркви
- 2 кг помідорів
- 500 г солодкого перцю
- 1 головка часнику
- 2 гострі перці
- 150 г цукру
- 1,5 ст. солі
- 1 ч.л. коріандру або кмину
- 2 лаврові листи
- 100 г 9% оцту
- 200 г олії

Приготування:
Моркву натерти на терці, перець різати дрібними кубиками, помідори пропустити через м'ясорубку. Хто має кухонний комбайн, той може довірити всі ці операції йому.

Подрібнені овочі скласти в товстостінний посуд (жаровня відмінно для цього підійде), додати сіль, цукор, мелені спеції та олію.

Довести суміш до кипіння та тушкувати 2,5 години на невеликому вогні.

Додати подрібнений часник, дрібнонарубаний гіркий перець, лавровий лист.

Готувати ще 10 хвилин, додати оцет, розмішати, розкласти по стерильним банкам, закрити кришками.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачний салат, до складу якого входить морква по-корейськи.

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