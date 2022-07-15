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Два в одному: ідеальний рецепт вишнево-малинового варення

18:40 15 липня 2022
Вишня та малина

Сезонні малина та вишня відмінно пдійдуть для приготування смачного варення. Наприклад, вишню можно приготувати з какао і у вас вийде шоколадно-вишневе варення. А з малини — «живе» варення, яке смакуватиме і як соус для морозива, і у випічці. А ще можна поєднати ці дві ягоди.

Як зробити вишнево-малинове варення, розповідає «Шуба». Для нього потрібні лише три інгредієнти.

Складові:

  • Вишня — 1 кг;
  • Малина — 300 г;
  • Цукор — 1 кг.

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Приготування:

  • Ягоди помити, у вишень видалити кісточки, а у малини — плодоніжки.
  • Покласти вишні у велику каструлю, засипати 500 г цукру і залишити на 6 годин.
  • Довести вишню до кипіння та варити 10 хвилин, помішуючи і знімаючи пінку. Залишити на 6 годин.
  • Додати у каструлю решту цукру та малину, довести до кипіння і варити 10 хвилин. Знов залишити на 6 годин.
  • Повторити цю процедуру і розлити гаряче варення по стерилізованим банкам та закатати кришками. Дати охолонути за кімнатної температури.

А ще деякі ягоди можна зберігати у холодильнику, якщо перетерти з цукром. Наприклад, полуницю. Для солодких ягід цукор можна брати у співвідношенні 1:1, для кислих — 1:2.

Фото Pixabay

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