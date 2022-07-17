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Гроші

В Україні відновлюють виплату одноразової допомоги деяким категоріям громадян: що важливо знати

14:40 17 липня 2022
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В Україні в умовах агресії рф відновила роботу Міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги. Про це йдеться у повідомленні Міністерстві у справах ветеранів України.

«Нагадаємо, до складу Комісії входять представники усіх силових відомств. Зокрема, вона займається наданням статусу УБД добровольцям, виплатою одноразової грошової допомоги Захисникам з числа добровольців, які отримали інвалідність та родинам загиблих Захисників-добровольців», — повідомили у відомстві.

Зазначимо, що діяльність Комісії було призупинено у зв'язку з повномасштабною збройною агресією рф проти України. Тому, станом на сьогодні, першочергово розглядаються ті справи, які були подані до 24 лютого 2022 року.

«За період поновленої роботи Міжвідомча комісія розглянула та схвалила рішення про призначення одноразової грошової допомоги 54 особам з інвалідністю внаслідок війни та 9 родинам загиблих (померлих) учасників Антитерористичної операції та/або Операції об’єднаних сил. Своєю чергою Мінветеранів невідкладно спрямувало всі необхідні документи до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з резервного фонду для належних виплат вищезазначеним особам», — повідомили у відомстві.

Крім того, попри діючий воєнний стан в Україні, за рішеннями Міжвідомчої комісії при Мінветеранів урядом здійснено виплати одноразової грошової допомоги для членів сімей трьох осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО та/або ООС, та 44 особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначених операції та заходах на загальну суму 30 млн 935,65 тис гривень.

Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялось, що Міжвідомча комісія відновить виплати звільненим з полону українцям та тим, хто ще в неволі.

Також нагадаємо, що у квітні було здійснено перерахунки пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців. Окрім того, пенсійні виплати військовослужбовцям, які отримали інвалідність у результаті війни, тепер розраховують по-новому.

Фото: Pixabay

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