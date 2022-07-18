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Спорт

Жеребкування Ліги Європи: з ким зіграє невдаха пари «Динамо» — «Фенербахче»

14:16 18 липня 2022
Жеребкування Ліги Європи

У понеділок, 18 липня, слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів у швейцарському Ньоні визначилися пари команд третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

На цій стадії турніру Україна може бути представлена лише у разі невдачі київського «Динамо» у поєдинках другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів зі стамбульським «Фенербахче» (20 липня — у Лодзі, 27 липня — у Стамбулі). Невдаха українсько-турецької дуелі 4 серпня (на своєму полі) та 11 серпня (у гостях) зіграє в Лізі Європи з чеським клубом «Словацко» з міста Угерське-Градіште, який здобув Кубок країни і посів у чемпіонаті четверте місце.

Нагадаємо, що переможці двоматчевих протистоянь вийдуть у раунд плей-оф Ліги Європи, а ті, що програли, вирушать у раунд плей-оф Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» — «Фенербахче».

Фото uefa.com

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