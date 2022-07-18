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«Лупить нечисть по зубах»: автор хіта «Байрактар» випустив новий трек

15:16 18 липня 2022
HIMARS

Автор мотивуючого військового хіта «Байрактар» підполковник Сухопутних військ ЗСУ Тарас Боровик презентував новий патріотичний трек «HIMARS». Композицію присвятив американській реактивній системі залпового вогню HIMARS, за допомогою якої наші захисники блискуче знищують ворогів.

Вражаючий кліп із кадрами роботи HIMARS опублікували на YouTube-каналі Сухопутних військ України.

У тексті Боровик наголошує, що надійний побратим із Америки успішно «лупить нечисть по зубах», від страху у рашистів «іде дим із дупи».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Сергій Міхалок переспівав українською мовою «Воїни світу» та випустив новий кліп.

Також Дмитро Монатік вразив новим анімаційним відео.

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