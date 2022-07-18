Новий і напрочуд дієвий засіб видалення волосся на руках і ногах (відео)

Під впливом реклами, а також модних журналів та фільмів безволосе тіло часто сприймається як один із критеріїв краси.

Але прагнення позбутися «зайвого» волосся іноді пов'язане з болем і не зовсім приємними відчуттями.

Тому всезнаюча блогерка Олена Матвєєва вирішила запропонувати передплатникам «надзвичайно ефективний засіб видалення волосся на руках і ногах» без болю.



Для цього способу, за її словами, знадобляться звичайна харчова сода та мелена кава.

Послідовність дій із приготування чудо-засобу:

взяти посуд, який можна поставити на плиту, і налити до нього 100 мл води;

у воду додати 1 столову ложку кави, перемішати та поставити на вогонь;

коли суміш закипить, вимкнути вогонь та закрити кришкою;

додати в гарячу суміш 3 столові ложки харчової соди, перемішати і дати їй охолонути;

після вистигання поставити одержаний продукт у холодильник.

Застосування: 2−3 рази на тиждень перед тим, як прийняти душ, нанести суміш на «стратегічні» місця, масажуючи протягом 3 хвилин. Після завершення процедури змиваємо кавово-содову суміш водою.

«Через деякий час чорні волоски стануть м'якшими, а потім і зовсім зникнуть», — запевняє Олена.

У той же час під відео хейтери почали критикувати пораду блогера — хоча вони навряд чи встигли нею скористатися.

Тому було б цікаво дізнатися про думку людей, хто випробував на собі цей чи інший метод видалення волосся.

Нагадаємо, раніше Матвеєва розповіла також, як можна прискорити ріст волосся за допомогою знайомої всім хатньої рослини.

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