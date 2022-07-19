Якщо ви обожнюєте смачну та запашну випічку, цей рецепт для вас! Здивуйте рідних кулінарним шедевром, який досить просто готувати, каже кондитерка Наталія Дяченко, яка раніше поділилася рецептом шоколадно-кавового десерту.

Тісто

5 яєць

5 ст. л. борошна

5 ст. л. цукру

2 ч. л. розпушувача

Крем

500 мл молока

1 уп. ванільного пудингу

100 г цукру

200 г масла

300 г вареного згущеного молока

Начинка: 500 г зефіру.

Помадка

40 г масла

2 ст. л. цукру

3 ст. л. сметани

2 ст. л. какао

Форма 27 на 27 см

Приготування

Білки відділити від жовтків, білки збити з цукром до гострих піків, тоді по одному додавати жовтки і збити все до однорідності, додати борошно і розпушувач, влити у форму, спекти корж. Коли остигне, розрізати на дві частини. Молоко з'єднати з цукром і пудингом, варити крем на повільному вогні до загустіння, зняти з плити і додати згущене молоко, все добре перемішати, охолодити та збити з м'яким маслом. На корж викласти половину крему, тоді половинки зефіру, зверху добре змастити кремом і накрити другим коржем. З'єднати всі складники помадки та нагріти, щоб розчинився цукор, залити зверху пляцок. Він має застигнути у холодильнику.

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