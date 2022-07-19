Зефірний пляцок — він стане коронним на вашому святковому столі
Якщо ви обожнюєте смачну та запашну випічку, цей рецепт для вас! Здивуйте рідних кулінарним шедевром, який досить просто готувати, каже кондитерка Наталія Дяченко, яка раніше поділилася рецептом шоколадно-кавового десерту.
Тісто
5 яєць
5 ст. л. борошна
5 ст. л. цукру
2 ч. л. розпушувача
Крем
500 мл молока
1 уп. ванільного пудингу
100 г цукру
200 г масла
300 г вареного згущеного молока
Начинка: 500 г зефіру.
Помадка
40 г масла
2 ст. л. цукру
3 ст. л. сметани
2 ст. л. какао
Форма 27 на 27 см
Приготування
Білки відділити від жовтків, білки збити з цукром до гострих піків, тоді по одному додавати жовтки і збити все до однорідності, додати борошно і розпушувач, влити у форму, спекти корж. Коли остигне, розрізати на дві частини. Молоко з'єднати з цукром і пудингом, варити крем на повільному вогні до загустіння, зняти з плити і додати згущене молоко, все добре перемішати, охолодити та збити з м'яким маслом. На корж викласти половину крему, тоді половинки зефіру, зверху добре змастити кремом і накрити другим коржем. З'єднати всі складники помадки та нагріти, щоб розчинився цукор, залити зверху пляцок. Він має застигнути у холодильнику.
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