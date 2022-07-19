36.09 / 37.07 36.27 / 37.48
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Зефірний пляцок — він стане коронним на вашому святковому столі

22:00 19 липня 2022
зефірний торт

Якщо ви обожнюєте смачну та запашну випічку, цей рецепт для вас! Здивуйте рідних кулінарним шедевром, який досить просто готувати, каже кондитерка Наталія Дяченко, яка раніше поділилася рецептом шоколадно-кавового десерту.

Тісто

5 яєць

5 ст. л. борошна

5 ст. л. цукру

2 ч. л. розпушувача

Крем

500 мл молока

1 уп. ванільного пудингу

100 г цукру

200 г масла

300 г вареного згущеного молока

Начинка: 500 г зефіру.

Помадка

40 г масла

2 ст. л. цукру

3 ст. л. сметани

2 ст. л. какао

Форма 27 на 27 см

Приготування

Білки відділити від жовтків, білки збити з цукром до гострих піків, тоді по одному додавати жовтки і збити все до однорідності, додати борошно і розпушувач, влити у форму, спекти корж. Коли остигне, розрізати на дві частини. Молоко з'єднати з цукром і пудингом, варити крем на повільному вогні до загустіння, зняти з плити і додати згущене молоко, все добре перемішати, охолодити та збити з м'яким маслом. На корж викласти половину крему, тоді половинки зефіру, зверху добре змастити кремом і накрити другим коржем. З'єднати всі складники помадки та нагріти, щоб розчинився цукор, залити зверху пляцок. Він має застигнути у холодильнику.

Читайте також: Смачніше «Наполеона» та простіше «Медовика»: торт «Молочна дівчинка»: готується просто і дуже швидко

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Руслана Писанка

Пішла за братом і мамою: Руслана Писанка приховувала своє горе

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Град

Настав час вибивати росіян: експерт назвав регіон, який незабаром стане ареною найжорсткіших боїв

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.