Ціна влади путіна: «усунуті» спецслужбами батьки та чверть століття терактів

Чверть століття тому чекісти розпочали завершальний етап найуспішнішої своєї спецоперації — із захоплення влади в росії. Незадовго до цього в офіційних батьків володимира путіна — тоді заступника глави адміністрації президента рф, — одночасно виявили рак. 6 липня 1998 року мати путіна Марія померла в лікарні — за кілька днів до призначення її сина директором ФСБ рф. (Втім, сам путін періодично стверджує чомусь, що його мати померла на пів року пізніше, 1999-го.) 2 серпня 1999 року в тій самій палаті помер його батько Володимир. А через тиждень путіна призначили головою російського уряду. Здавалося б, збіги? Але ж ми вже добре знаємо, як радянські та російські спецслужби навчилися використовувати отрути для усунення неугодних. До того ж у лютому 2000 року, за місяць до виборів президента росії, раптово помер від серцевої недостатності Анатолій Собчак — довірена особа та «хрещений батько» кремлівського карлика в політиці. І низка таких «збігів» — смертей тих, хто знав про дитинство путіна та про його шлях до захоплення влади, — триває й досі. А причиною того, що ще жива колишня дружина нинішнього російського диктатора, розумні люди називають добре прихований компромат на ексчоловіка, який може випливти у разі її смерті.

Але не лише близькі путіна стали жертвами чекістів. 4 вересня 1999 року у Буйнакську майже три тонни вибухівки у вантажівці, припаркованій біля п'ятиповерхівки, де жили сім'ї військовослужбовців, знесли пів будинку. 64 особи загинули, 146 людей було поранено. 9 вересня 350 кг тротилового еквівалента знищили два під'їзди московської дев'ятиповерхівки та пошкодили сусідній будинок. 100 загиблих, 690 поранених. Незабаром міліціонери під час перевірок виявили об'ємні мішки у підвалі іншого московського будинку, але, отримавши запевнення, що там цукор, пішли. 13 вересня ця восьмиповерхівка була повністю знищена. Майже всі мешканці — 124 особи — загинули, вижили 7 поранених. 16 вересня у Волгодонську вантажівка, що вибухнула, знищила фасад 9-поверхового житлового будинку, було пошкоджено ще 4 десятки будівель. 19 загиблих, 89 поранених.

У Волгодонську вантажівка, що вибухнула, знищила фасад 9-поверхового житлового будинку

Нагадаємо, путін очолив уряд після початку війни в Дагестані, де місцевим повстанцям активно допомагали чеченці Басаєва та Хаттаба. Вже тоді маловідомий політик планувався на пост президента, але мав сильних політичних опонентів — насамперед генерала КДБ Євгена Примакова. І для підвищення авторитету Путіну була потрібна маленька переможна війна. Але не така маленька, як у Дагестані. Оптимальним варіантом було б повернути Чечню до складу рф, адже після поразки московитів у Першій чеченській ця республіка фактично стала незалежною. Але для введення військ туди все ж таки був потрібен хоча б формальний привід.

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Звісно, слідство одразу вказало на винних — чеченців та карачаївців. Навіть попри те, що пильні громадяни змогли засікти ефесбешників під час підготовки наступного вибуху. Увечері 22 вересня мешканці одного з будинків у Рязані помітили чоловіків, які заносили у підвал важкі мішки. На місце одразу ж викликали міліцію, яка виявила в мішках, імовірно, ту ж вибухову речовину — гексоген, яка використовувалася в попередніх терактах. А також детонатор та встановлений на 5:30 ранку електронний підривник. ФСБ одразу порушила справу щодо тероризму, вибухівку було вилучено, складено фотороботи підозрюваних (один з яких був вилитий Стрєлков-Гіркін). Але через день, незважаючи на заяви путіна і голови МВС про запобігання теракту, голова ФСБ патрушев запевнив громадськість, що це були лише навчання — та ні гексогену, ні підривника, ні терористів не було.

Також кудись зникли затримані рязанськими ефесбешниками підозрювані. Вийшли на них завдяки підслуханій телефоністкою розмові (дзвонили з Рязані до Москви): «Дама з вами?» — «Ні, дама їде тролейбусом. 12 годин» — «Машина де?» — «Машина на стоянці». — «Виїжджайте по одному з Рязані, скрізь перехоплення». Пильна телефоністка повідомила місцевих ефесбешників про розмову, ті виїхали на квартиру, з якої дзвонили, і затримали всіх присутніх. Подальша їхня доля невідома. Відомо лише, що дзвінок був до… штаб-квартири ФСБ у Москві.

«Чеченський слід» було відпрацьовано на повну, названо організаторів та виконавців (більшість з яких було вбито протягом 2−3 років, двох заарештовано та засуджено, але ніхто своєї відповідальності не визнав). І сформовано громадську думку в росії. Адже до того росіяни не розуміли, навіщо їм воювати на Кавказі за територію маленької бідної Чечні. Перша чеченська була популярною лише у генералів, які продавали зброю чеченцям.

Але після вибухів більшість російського суспільства вже палала «праведним гнівом» до чеченців. (Тут варто зазначити, що жоден із підозрюваних в організації чи виконанні терактів насправді чеченцем не був. Організаторами слідство назвало арабів, виконавцями — карачаївців.) Авіаудар по Грозному 23 вересня був сприйнятий з такою самою наснагою, з якою зараз росіяни коментують в інтернеті вбивства українських дітей у Вінниці та Краматорську. Наступного дня хіба що праски не цитували путіна: «Ви вже мене вибачте, у туалеті спіймаємо, ми й у сортирі їх замочимо». І 30 вересня російська армія вторглася до Чечні.

31 грудня Єльцин пішов, Путін став в. о. президента. 26 березня 2000 року він виграв президентські вибори, обійнявши посаду 7 травня. Одним із перших своїх указів надав звання адмірала заступнику директора ФСБ Герману Угрюмову. Наступного дня той раптово помер. Саме Угрюмов, за даними історика Юрія Фельштинського, займався спецоперацією з підривів будинків. А Борис Березовський — другий «хрещений батько» Путіна, який, за словами ексглави МВС РФ Анатолія Куликова, мав тісні зв'язки як із злочинним світом Північного Кавказу, так і з оточенням Дудаєва, — невдовзі втік з росії. За даними політолога Андрія Піонтковського, рейд Басаєва та Хаттаба до Дагестану був організований саме за безпосередньої участі Березовського, як незабаром і вибухи житлових будинків, використані для початку Другої чеченської війни та підвищення рейтингу путіна. Нібито Березовський вважав, що піднявши путіна, зможе керувати ним — і через нього всією країною. Невдовзі зрозумів, що прорахувався, і пішов в опозицію. Втім, боротьба з путіним тривала не так вже й довго — еміграція та політичний притулок у Великій Британії не врятували Березовського від смерті за дивних обставин.

Смерті рідних та близьких, тисячі вбитих росіян та чеченців були лише початком. Рахунок людей, убитих володимиром путіним, пішов уже на багато десятків тисяч, якщо не сотні: Кавказ, Грузія, Лівія, Україна, Сирія, теракти в Європі та Америці — російські військові злочинці та агенти спецслужб вбивають людей у всьому світі. Це — ціна, яку ми всі платимо за владу кремлівського карлика, який заявив, що зможе знищити населення землі в ядерній війні: «Вони всі здохнуть, а ми потрапимо до раю».

Про те, чому зараз масово винищуються російські топменеджери, чи продовжуватиме путін політику терактів у росії, та навіщо Білорусь повертає ядерний статус, незабаром читайте в інтерв'ю «ФАКТАМ» американського історика Юрія Фельштинського, автора багатьох історичних досліджень, у тому числі — заборонених у росії «ФСБ підриває Росію» (у співавторстві з підполковником ФСБ Олександром Литвиненком, учасником вбивства Джохара Дудаєва, згодом отруєним агентами спецслужб рф) та «Корпорація: Росія та КДБ за часів президента Путіна» (з Володимиром Прибиловським, який раптово помер кілька років тому).

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