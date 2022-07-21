«Лише ягоди та цукор»: готуємо український вишняк для святкування перемоги над рашистами

Справжній вишняк можна приготувати зі збродженого соку стиглих вишень та цукру. Своїм фірмовим рецептом з «ФАКТАМИ» поділилася вінничанка Валентина Кошова.

«Зазвичай беруть відро вишень, можна навіть пошкоджених і краще — дрібних. Вони засипаються у прозорий, ліпше 20-літровий скляний бутель, далі насипається цукор з розрахунку 400—500 грамів на кілограм вишень. Ні трясти, ні перемішувати вишні з цукром не треба — бутель просто ставиться на сонце, де найдовше потрапляють сонячні промені, і зав'язується серпанком (марлею) від комах. Так їм треба стояти шість тижнів, аж поки вони перешумують. Десь уже за три тижні активне шумування завершиться (залежно від того, сонячне літо чи ні) та згори бутля утвориться корж з вишень, що спливли».

По завершенню шести тижнів треба трубочкою пробити шар вишень та злити у пляшки перший, найкращий вишняк.

«Його можна споживати одразу, а можна поставити у прохолодне темне місце для відстоювання. Так він стає ще смачнішим. Вишуканий слабоалкогольний напій готовий. Після цього можна залити ці самі вишні горілкою, з розрахунку пів літра на кілограм вишні і поставити у темне місце. За два місяці буде готовий другий вишняк (у народі жужка), але вже не такої якості».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно зварити вишнево-малинове варення.

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter