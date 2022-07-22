Восени додадуть по 300 грн: хто із пенсіонерів може розраховувати на збільшення пенсії у найближчі місяці

З жовтня українські пенсіонери віком від 70 років отримають доплату в 300 гривень.

Це підтвердила перед своєю відставкою міністр соціальної політики України Марина Лазебна, пише Телеграф .

Так, Марина Лазебна повідомила, що під час пандемії та військового стану було протестовано на практиці, як ефективно доповнювати страхові пенсійні виплати доплатами та допомогою, щоб вийти на базовий пенсійний дохід, який хочуть запровадити у 2023 році.

Все це дозволило з 1 липня збільшити середній розмір пенсійних виплат до 4 437 гривень, що майже на 600 гривень більше, ніж минулого року.

Зріс і середній розмір пенсій для військових пенсіонерів. З 1 липня 2022 року виплати для цієї категорії українців зросли до 8900 гривень, що на 3 тисячі (53%) гривень більше, ніж було.

Не оминуть вікові доплати й пенсіонерів віком від 65 років. Так, згідно з планами Мінсоцполітики у 2023 році вони отримуватимуть доплату до своїх пенсій у розмірі 200 гривень.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» нагадали, як розраховується надбавка до пенсії за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років.

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