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Ароматний печінковий паштет: готується легко, а виходить смачним і ніжним

20:20 8 червня 2022
паштет

Складники і технологія приготування паштету надзвичайно прості, готувати його, за словами кулінарки Марії Гнатів, відносно швидко, й паштету виходить чимало.

Інгредієнти:

500 г печінки (куряча, теляча, свиняча — на ваш смак)

600 г м'яса (свинина)

морква — 1 шт.

цибуля — 2 шт.

манка — 3 ст. ложки

яйця — 5 шт.

сіль

перець

молоко — 0,5 л

Приготування

Печінку залити молоком на 1 год. Дістати печінку з молока, щоб стекла. Відварити її 15 хвилин (не солити). Пропустити м'ясо через м'ясорубку (сире) і варену печінку. Цибулю посмажити з натертою морквою, смажені овочі подрібнити блендером або м'ясорубкою.

Змішати всі інгредієнти, посолити й поперчити до смаку. Добре вимішати. Випікати 40 хвилин у формі для кексу (довгій) або сформувати невеликі хлібці. Деко застелити пергаментом. Температура випікання — 160 градусів.

А як приготувати паштет з яєць, цибулі та волоських горіхів, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка Елла Іванова.

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