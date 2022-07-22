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Кабачки з сацебелі: як приготувати пікантну закуску на зиму

21:20 22 липня 2022
консервовані кабачки

За словами кулінарки Ольги Черкевич, консервація з цих овочів — це не тільки бюджетно, а й дуже смачно. Я якщо приготувати ось такий салат із соусом, то смакові рецептори будуть дуже вдячні.

Інгредієнти:

3 кг молодих кабачків — порізати кубиками

2−3 великі морквини — ріжемо брусками

1 банка соусу «Сацебелі»

0,5 ст. оцту

0,5 ст. олії

1 ст. цукру

2 ст. л солі

2 головки часнику

Приготування

Всі інгредієнти, крім часнику, змішуємо й варимо на слабкому вогні 60−70 хв. Додаємо тертий часник і варимо ще 10 хв. Розкладаємо у стерилізовані банки. Консервуємо.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як швидко приготувати ще одну закуску — помідори по-корейськи, які можна буде їсти вже за вісім годин.

Читайте також: Овочеве асорті на зиму від Лілії Цвіт: «хрумкий» та смачний рецепт

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