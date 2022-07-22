Кабачки з сацебелі: як приготувати пікантну закуску на зиму
За словами кулінарки Ольги Черкевич, консервація з цих овочів — це не тільки бюджетно, а й дуже смачно. Я якщо приготувати ось такий салат із соусом, то смакові рецептори будуть дуже вдячні.
Інгредієнти:
3 кг молодих кабачків — порізати кубиками
2−3 великі морквини — ріжемо брусками
1 банка соусу «Сацебелі»
0,5 ст. оцту
0,5 ст. олії
1 ст. цукру
2 ст. л солі
2 головки часнику
Приготування
Всі інгредієнти, крім часнику, змішуємо й варимо на слабкому вогні 60−70 хв. Додаємо тертий часник і варимо ще 10 хв. Розкладаємо у стерилізовані банки. Консервуємо.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як швидко приготувати ще одну закуску — помідори по-корейськи, які можна буде їсти вже за вісім годин.
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