Відомий кулінарний Telegram-канал «Кухни народов мира», який запропонував раніше класичний рецепт відбивних по-фламандськи, опублікував рецепт смачної та ситної страви — мусаки по-болгарськи з капусти. Вона може бути просто з овочів, інколи ж туди додають гриби замість м'яса.

Складові: • капуста — 800 гр

• фарш із яловичини — 600 гр

• цибуля — 80 гр

• вершкове масло — 100 гр

• яйця — 3 шт

• молоко — 300 мл

• борошно — 30 гр

• петрушка, червоний та чорний перець, сіль — за смаком Приготування: 1. Капусту тонко нашаткувати, посолити, перемішати і дати постояти 2 години. Потім віджати сік, що виділився, і згасити в половині олії, щоб капуста обм'якла.

2. Окремо в іншій частині олії підсмажити дрібно нарізану цибулю, з'єднати з нею м'ясний фарш, обсмажити їх разом, посолити, додати червоний та чорний перець та нарізану петрушку.

3. Половину тушкованої капусти викласти рівним шаром на деко, але в неї рівномірно смажене м'ясо. Зверху покласти решту капусти. Полити невеликою кількістю олії та запікати в духовці 20 хв.

4. Готову мусаку полити збитими з молоком яйцями, злегка посоливши їх і знову потримати в духовці до рум'яної скоринки.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий кулінар Валентина Панасюк із Червонограда розповіла про незвичайний спосіб заквасити капусту. А популярний фудблогер Людмила Борщ розповіла, як приготувати смачний салат із капусти.

Переможниця та суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська поділилася оригінальним рецептом оладок з капусти.

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