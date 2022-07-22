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«Взимку з’їдаємо цілу банку за раз»: незвичайний спосіб заквасити капусту

22:30 22 липня 2022
квашена капуста

Така капуста на столі кулінарки Валентини Панасюк з Червонограда частий гість! На додаток до класичної капусти вона завжди закриває цим способом, рідні навіть просять побільше, адже це дійсно смачно!

Інгредієнти на 3 баночки по 1 літру

Капуста — 2 кг (нашаткована)

Буряк — 700 г

Часник — 4 зубчики

Корінь хрону — 2 ч. л.

Кмин — 2 ч. л.

Кріп і петрушка — невеликі пучки (20−30 г)

Сіль — 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування

1. Шаткуємо капусту.

2. Додаємо сіль, добре перемішуємо та обжимаємо руками.

3. Додаємо кмин і знову все ретельно перемішуємо.

4. Буряк натираємо на тертці.

5. Нарізаємо кріп і петрушку. Натираємо на дрібній тертці часник і корінь хрону.

6. Додаємо до буряка зелень, корінь хрону й часник. Все добре перемішуємо.

7. Беремо чисті банки та викладаємо інгредієнти шарами: капуста — буряк. В процесі ретельно все утрамбовуємо. Виділений з капусти сік розливаємо по банках.

8. Банки накриваємо кришками й залишаємо при кімнатній температурі кваситися на 3−4 дні. Кілька разів протягом цього часу необхідно протикати капусту та випускати зайве повітря. Через 4 дні щільно закручуємо кришками і прибираємо на зберігання в прохолодне місце.

Раніше популярна фудблогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом для заготівлі на зиму. Овочевим асорті можна пригощати друзів, знайомих та близьких під час новорічних та різдвяних свят.

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