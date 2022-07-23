«Хоч би що говорила й обіцяла росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати», — Зеленський про обстріл Одеського порту

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США поінформував американських конгресменів про ракетні удари, які завдала росія, зокрема, по території Одеського порту, звідки мають експортувати українську агропродукцію.

Він наголосив, що ракетного удару було завдано менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє», — зазначив Зеленьский.

За словами президента, саме тому Україна не може бути країною, де є «заморожена» війна. Для нашої держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.

Нагадаємо, що 23 липня росіяни випустили 13 ракет по Кропивницькому. Ракети, зокрема, поцілили у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці», є загиблі та поранені.

Фото Офісу президента

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