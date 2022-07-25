«В польському парламенті є партія «росія»: у Сеймі депутата хочуть позбавити недоторканості

У Польщі, яка спростила українцям отримання Карти поляка та забезпечує наших біженців житлом, регламентна комісія Сейму у справах депутатів та недоторканності розглянула 10 позовів щодо члена монархічної політичної партії «Конфедерація польської корони» Гжегожа Брауна. Колишній міністр внутрішніх справ країни Бартоломей Сенкевич заявив, що «Конфедерація» на чолі з Гжегожем Брауном — це «партія росії» в польському парламенті.

Позови стосувалися неодноразових відмов виконувати правила, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. Депутат не захотів носити маску в громадських місцях. Одна із заяв також стосувалася порушення правил дорожнього руху, тобто порушення заборони руху в обох напрямках під час громадських зібрань у Варшаві в жовтні 2021 року. Головний комендант поліції просив зняти недоторканність з Брауна, повідомляють місцеві ЗМІ. Комісію, яка розглядала дане питання, очолив Казімеж Смолінський.

Після таємного голосування депутат від ПіС («Право і справедливість») повідомив присутньому на засіданні Гжегожу Брауну про позитивний висновок щодо клопотань головного коменданта поліції про зняття недоторканності. Народні депутати візьмуть згоду на притягнення депутата до кримінальної відповідальності.

— Правда, проблема в іншому. Проблема в тому, що в польському парламенті є партія «росія». Бо «Конфедерація» на чолі з паном Брауном поводиться просто як русинська п’ята колона, сидячи на лавах поруч з іншими членами. Я вважаю, що будь-які судові дії проти таких діячів польської політики є добрими, — пояснив ситуацію Бартолемей Сенкевич.

Водночас у Європі обурені висловлюваннями про чистоту раси «в стилі фашиста Гітлера» угорського прем'єра Віктора Орбана, який вкрай неохоче підтримав санкції проти росії.

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