Перець, маринований з яблуками: закуска, яка стане родзинкою вашого меню
Для приготування такого перцю кулінарка Лариса Павлюк, яка раніше поділилася рецептом маринованих слив «під оливки»,
радить використовувати яблука зі щільною м'якотю, щоб скибочки залишилися цілими і не розварилися у маринаді.
Інгредієнти:
- 1,5 кг солодкого перцю,
- 1 кг соковитих кислих яблук,
- 2 л води,
- 400 г цукру,
- 150 мл яблучного оцту,
- 1,5 ст. л. солі,
- 1 ч. л. суміші перців (горошинками),
- 0,5 ч. л. зерен гірчиці,
- 0,5 ч. л. меленої куркуми,
- 4 бутони гвоздики
Приготування:
Помиті яблука й перець очистити від насіння, нарізати скибочками.
Для маринаду спеції, цукор і сіль покласти у воду, поставити на вогонь. Коли закипить, а цукор розчиниться, влити оцет.
У киплячий маринад викласти яблука і перець, варити 3 — 4 хв. Розкласти часточки у заздалегідь простерилізовані гарячі банки.
Маринад ще раз закип'ятити, залити у банки, герметично закрити простерилізованими кришками.
Банки перевернути догори дном, накрити ковдрою, залишити охолонути.
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