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Перець, маринований з яблуками: закуска, яка стане родзинкою вашого меню

20:00 26 липня 2022
перець з яблуками

Для приготування такого перцю кулінарка Лариса Павлюк, яка раніше поділилася рецептом маринованих слив «під оливки»,
радить використовувати яблука зі щільною м'якотю, щоб скибочки залишилися цілими і не розварилися у маринаді.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг солодкого перцю,
  • 1 кг соковитих кислих яблук,
  • 2 л води,
  • 400 г цукру,
  • 150 мл яблучного оцту,
  • 1,5 ст. л. солі,
  • 1 ч. л. суміші перців (горошинками),
  • 0,5 ч. л. зерен гірчиці,
  • 0,5 ч. л. меленої куркуми,
  • 4 бутони гвоздики

Приготування:

Помиті яблука й перець очистити від насіння, нарізати скибочками.

Для маринаду спеції, цукор і сіль покласти у воду, поставити на вогонь. Коли закипить, а цукор розчиниться, влити оцет.

У киплячий маринад викласти яблука і перець, варити 3 — 4 хв. Розкласти часточки у заздалегідь простерилізовані гарячі банки.

Маринад ще раз закип'ятити, залити у банки, герметично закрити простерилізованими кришками.

Банки перевернути догори дном, накрити ковдрою, залишити охолонути.

Раніше Лариса Павлюк розповіла, як приготувати неймовірно смачний домашній кетчуп, та поділилася рецептом приготування сиру маскарпоне.

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