Мариновані сливи «під оливки»: швидко та бюджетно

Такі сливи використовувати до м'яса, для оформлення страв, приготування салатів. За словами кулінарки Лариси Павлюк, вони точно завоюють вашу симпатію в меню консервацій.

Інгредієнти: 3 кг слив сорту венгерка (невеликих, непошкоджених). Маринад: 1 л води, 650 г цукру, 0,5 л оцту, 10 г лаврового листка, ½ ч. л. чорного меленого перцю, 1 /2 ч. л. меленої гвоздики.

Приготування:

Зварити маринад без оцту. Оцет додати до маринаду, коли він матиме температуру 80 градусів. Помиті сливи скласти у каструлю, залити маринадом і залишити на одну добу. Через добу маринад злити, довести до кипіння і знову залити сливи.

На третю добу кладемо сливи у простерилізовані банки, знову заливаємо кип'яченим маринадом і закручуємо.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще один вид заготовок на зиму — заморозку ягід та фруктів.



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