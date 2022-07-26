Аліна кабаєва не поспішає до Європи: стало відомо, де ховається коханка путіна

Коханка президента путіна колишня гімнастка аліна кабаєва, після введення проти неї санкцій, змушена перебувати у Москві.

Про це в етері каналу Freedom розповів співробітник Фонду боротьби з корупцією Руслан Шаведдінов.



Кабаєва після початку російсько-української війни ховалася в Європі, але зараз повернулася до росії. На публіці вона з'являється нечасто. Весною «засвітилася» на фестивалі художньої гімнастики «Аліна», який пройшов у Москві.

На початку літа коханка путіна відвідала тренувальні збори у Сочі, організовані її благодійним фондом. У Сочі кабаєва святкувала свій день народження. З чуток, вона провела його з путіним.

«Позаймалася, посвітила перснем з діамантом на пальці та зникла. Коханка путіна теж розуміє, що летіти до Швейцарії їй «не дуже бажано», — сказав Шаведдінов.

Говорячи про кабаєву, Шаведдінов згадав і про розкішну яхту путіна, яка була заарештована в Італії після введення санкцій.

Яхту «Шехерезаду» названо на честь аліни, яку в її спортивні роки так називали. Судно вартістю 700 мільйонів доларів заарештували на початку травня.

Нагадаємо, нещодавно російський Telegram-канал «Генерал svr» поширив інформацію про вагітність кабаєвої. Нібито співмешканка президента росії вагітна дівчинкою. Але сам путін цій звістці не зрадів.

Раніше ЗМІ писали, що кабаєва вже має від путіна двох синів.

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