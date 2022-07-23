28 липня 2022

Як часто вирішення проблеми залежить від нашого бачення цієї проблеми. Лінивий знайде тисячу причин для пояснення того, що проблему навіть не варто намагатися вирішувати, настільки вона нездійсненна. А безжурний при найменшій нагоді розгляне привід для вирішення проблеми. Хіба не так?

Якось великий підприємець, який займався виробництвом взуття, вирішив розширити ринок збуту своєї продукції. Для цього він послав до невеликої африканської країни двох експертів, щоб ті вивчили ринок і зробили необхідні висновки.

Через деякий час надходить повідомлення від першого експерта: «Поспішаю повідомити, що ринок безнадійний! Тут усі ходять босоніж!..»

Слідом за цим приходить висновок від другого експерта: «Поспішаю повідомити, що ринок просто чудовий! Тут усі ходять босоніж!..»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.