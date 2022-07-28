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Варення із барбарису: ви будете у захваті, як це смачно та просто

22:30 28 липня 2022
Варення з барбарису

Багато хто варить традиційні варення з вишень, малини, полуниць, смородини… Куланірка Ольга Черкевич радить приготувати щось особливе — варення з ягід барбарису. Воно — дуже ароматне й неймовірно смачне! Можна подати до чаю, використовувати у випічці, готувати желе, а розвівши водою, отримаєте смачний компот — яскраво малинового кольору.

Інгредієнти:

  • 2 кг ягід барбарису,
  • 2 кг цукру,
  • 600 мл води.

Приготування:

Стиглі ягоди барбарису промити під проточною водою, перебрати. Висипати на друшляк, щоб витекла вода.

За цей час приготувати цукровий сироп. Налити в каструлю 600 мл води, довести до кипіння, всипати цукор, помішуючи сироп, дати цукру повністю розчинитися.

Тоді обережно насипати в сироп барбарис, закип'ятити, зняти пінку, вимкнути плиту й залишити на ніч настоюватися.

Наступного дня довести варення до кипіння і варити на повільному вогні, поки воно не набуде бажаної консистенції. Гаряче варення розкласти в баночки й стерилізувати 15 хв. Закрутити та закутати.

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