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«Неймовірна літня смакота»: готуємо лимонад з ківі

20:15 30 липня 2022
Лимонад з ківі

Спекотним літом завжди хочеться пити — особливо чогось незвичайного та прохолодного. Смачний, охолоджуючий, з неймовірно приємною кислинкою — то просто супернапій у літню спеку. За словами кулінарки Вікторії Ісаєнко, готувати його просто та швидко.

Інгредієнти:
ківі — 4 шт.,
апельсин — 1 шт.,
лимон — 1 шт.,
цукор — 100 г,
газована вода — 1,5 л.

Приготування:

Фрукти помити, почистити від шкірки і порізати грубими шматками. Пробити їх блендером до однорідності. Додати цукор, добре перемішати і лишити на 5 хв. Далі фруктову масу перетерти через ситечко від зайвого в глечик. У відфільтрований фруктовий розчин додати охолоджену газовану воду, перемішати, дати постояти 5 хв — і можна смакувати.

Існує безліч рецептів літніх напоїв, але хочемо нагадати про один, який точно нікого не залишить байдужим. Це вишуканий напій із додаванням лаванди.

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