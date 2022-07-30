Неперевершене поєднання шоколаду і абрикосів: рецепт літнього пирога від відомої фудблогерки
Сезонні пироги та торти — фішка багатьох кулінарів. Ось цей рекомендує відома фудблогерка Лілія Цвіт.
За її словами, це неймовірно смачний пиріг. Ніжне, вологе шоколадне тісто і соковиті абрикоси. Неперевершене поєднання! А готується на «раз-два». Такий літній пиріг можна готувати хоч щодня і не набридає!
Інгредієнти (на форму 30*18*8 см)
яйця — 3 шт.
цукор — 120 г
ван. цукор — 1 шт.
олія — 50 мл
масло — 100 г
борошно — 220 г
розпушувач — 1 ч.л.
какао — 30 г
молоко — 200 мл
абрикоси — 300 — 400 г
Приготування
З’єднаємо борошно, розпушувач і какао і перемішаємо. Какао не повинно утворити грудочок.
До яєць додаємо цукор та ваніль і збиваємо міксером до пишної маси. До яєчно-цукрової суміші додаємо олію та розтоплене масло. Розмішуємо і додаємо борошно з какао. Вимішуємо доволі густе тісто.
Далі виливаємо до нього гаряче молоко і швиденько перемішуємо, щоб тісто добре заварилося. В результаті виходить рідке, гладке шоколадне тісто.
Викладаємо тісто у застелену форму. Зверху розкладаємо половинки абрикосів. Потім ставимо у розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 40 хвили. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.
Перед подачею на стіл пиріг можна посипати какао або цукровою пудрою.
Звичайно, такий пиріг можна робити з будь-якими іншими ягодами та фруктами: з аличею, сливами, вишнями… Але саме з абрикосами він особливо смачний.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати огірки під назвою «Французькі» — рецепт теж від Ліліі Цвіт. Такі огірки виходять «суперхрусткими», кисло-солодкими, помірно гострими. Особливого смаку їм надає гірчиця.264
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter