Неперевершене поєднання шоколаду і абрикосів: рецепт літнього пирога від відомої фудблогерки

Сезонні пироги та торти — фішка багатьох кулінарів. Ось цей рекомендує відома фудблогерка Лілія Цвіт.

За її словами, це неймовірно смачний пиріг. Ніжне, вологе шоколадне тісто і соковиті абрикоси. Неперевершене поєднання! А готується на «раз-два». Такий літній пиріг можна готувати хоч щодня і не набридає!

Інгредієнти (на форму 30*18*8 см)

яйця — 3 шт.

цукор — 120 г

ван. цукор — 1 шт.

олія — 50 мл

масло — 100 г

борошно — 220 г

розпушувач — 1 ч.л.

какао — 30 г

молоко — 200 мл

абрикоси — 300 — 400 г

Приготування

З’єднаємо борошно, розпушувач і какао і перемішаємо. Какао не повинно утворити грудочок.

До яєць додаємо цукор та ваніль і збиваємо міксером до пишної маси. До яєчно-цукрової суміші додаємо олію та розтоплене масло. Розмішуємо і додаємо борошно з какао. Вимішуємо доволі густе тісто.

Далі виливаємо до нього гаряче молоко і швиденько перемішуємо, щоб тісто добре заварилося. В результаті виходить рідке, гладке шоколадне тісто.

Викладаємо тісто у застелену форму. Зверху розкладаємо половинки абрикосів. Потім ставимо у розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 40 хвили. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Перед подачею на стіл пиріг можна посипати какао або цукровою пудрою.

Звичайно, такий пиріг можна робити з будь-якими іншими ягодами та фруктами: з аличею, сливами, вишнями… Але саме з абрикосами він особливо смачний.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати огірки під назвою «Французькі» — рецепт теж від Ліліі Цвіт. Такі огірки виходять «суперхрусткими», кисло-солодкими, помірно гострими. Особливого смаку їм надає гірчиця.

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