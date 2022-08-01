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Швидкі малосольні огірочки «в дорогу»: практична та дуже смачна закуска для воїнів, туристів та рибалок

16:37 1 серпня 2022
Малосольні огірочки

Не секрет, що влітку в дорозі звичайні огірки стають м'якими, в'ялими і не дуже смачними.

На відміну від них, малосольним це не загрожує. Крім того, у дорозі можна потішити душу солоною закускою.

Для приготування довгі плоди ріжуть шматочками по 10 см, а менші варіанти — просто вздовж навпіл. Нарізані огірки солять за смаком, але більше, ніж зазвичай до столу.

Часник нарізають часточками. До огірків додають кілька парасольок кропу. Переважно ті, у яких вже сформувалося насіння. Так страва вийде ще ароматнішою. Додатково беруть листочок хрону.

Солоні огірочки складають у лоток, додають спеції, 5 зубчиків часнику, дві-три парасольки кропу, пів листа хрону.

Жодну рідину заливати не треба. Огірки самі дадуть сік. А малосольними вони стануть приблизно за два дні. Тому, якщо дорога довга, це ідеальний варіант закуски «в дорогу».

Не слід забувати і перевірений рецепт маринування огірків на мінеральній воді.

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