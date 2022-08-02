Оля Полякова прозвітувала, скільки грошей зібрала у США: сума вражає

Співачка Оля Полякова після повернення в Україну знову вирушила за кордон. Наразі артистка перебуває в гастрольному турі по США. В Америці Оля взяла участь у масштабному благодійному вечорі в Чикаго на підтримку фонду Revived Soldiers Ukraine, який збирає кошти на медичну реабілітацію українських військових у США.

«Сьогодні кожен робить, що може. Щаслива співати та допомагати», — написала Оля в пості в Instagram.

За попередніми підрахунками, під час акції вдалося зібрати понад 500 тисяч доларів.

На заході Полякова з'явилася у новому стильному образі — чорному комбінезоні із жовтим поясом-шлейфом від українського дизайнера Anna Bublik.

Полякова також поділилася в мережі, що її старша дочка Маша прийняла благодійну естафету. Вона виступила на заході в Італії, потужно переспівавши хіт «Океану Ельзи» «Без бою».

Нагадаємо, на початку російського вторгнення в Україну Полякова з доньками виїхала до Франції. 17-річна Марія закінчила школу онлайн і вступила до престижного музичного вишу в Лондоні.

У Києві Оля виступила у метрополітені, підтримала українських захисників.

Фото Інстаграм polyakovamusic

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