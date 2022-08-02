Після інтерв’ю генерала Скибицького в росії вперше назвали США стороною конфлікту

Як повідомляє ВВС News, Росія вперше заявила, що США безпосередньо залучені до конфлікту в Україні. Приводом для цього стало інтерв'ю українського генерала британському виданню. Хоча після ситуації з крейсером «Москва» тема допомоги американської розвідки в американських ЗМІ вже порушувалася.

Але зараз розмовляюча голова МО росії Ігор Конашенков звернув увагу на статтю в британській газеті Telegraph, засновану на інтерв'ю заступника начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скибицького.

У цій статті журналіст запитав: як поставлені США реактивні системи залпового вогню HIMARS так точно націлюються на російські склади пального та боєприпасів, а також на штаби на полях битв на сході України?

Генерал Скибицький відповів: «У цьому випадку, зокрема, ми використовуємо інформацію в режимі реального часу». І додав: «Я не можу сказати вам, чи ми використовуємо безпосередньо британські та американські супутники, але у нас є дуже хороші супутникові знімки».

Ці слова дали привід росіянам вважати Вашингтон учасником конфлікту в Україні, оскільки українська сторона нібито заявила про узгодження цілей для ударів HIMARS — хоча український генерал не називав це узгодженням і навіть наголошував на тому, що США не надають прямої інформації для націлювання.

Мало того, у заяві Конашенкова також є слова про те, що адміністрація Джо Байдена несе пряму відповідальність за «атаки по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури населених пунктів Донбасу», які схвалені американцями, а також за «масову загибель мирних жителів».

Міноборони росії, наприклад, стверджує, що HIMARS застосовувався для удару по колонії у селищі Оленівка під Донецьком, де були українські військовополонені. Україна категорично відкидає це.

Українська розвідка висувала версію про те, що без погодження з командуванням вибух у колонії для полонених міг бути влаштований «ЧВК Вагнера» з метою приховати порушення перед перевіркою.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), за загибель 53 військовополонених відповідальні російські сили. Два анонімні американські чиновники підтвердили ISW, що доказів використання українськими військовими HIMARS для удару по колонії немає.

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