3 серпня 2022

«Я пишаюся своїми зморшками. Я працювала на кожну з них, і вони належать мені. Ставати старшим — це чудово. Ви стаєте мудрішими і зрілішими. На мій погляд, краса полягає не лише у зовнішності, а й у всьому, що становить людину».

Так нещодавно прокоментувала свій вік 56-річна Тетяна Патітц, німецька актриса та супермодель. Тепер уже мало хто згадає, що всього якихось кілька десятків років тому вона входила у «велику шістку» найвідоміших у світі супермоделей — разом із Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл, Ліндою Євангелістою, Крісті Тарлінгтон та Кейт Мосс. Але все це було насправді.

Тетяна Патітц народилася 25 березня 1966 року в Гамбурзі. Вона виховувалась у родині журналіста та танцівниці. Має молодшу сестру Софі, яка також стала фотомоделлю.

Коли Патіц ледве виповнилося 7 років, вона освоїла верхову їзду. За її словами, їзда на коні дозволяє здобути свободу, а також позбутися стресу та занепокоєнь. У 17-річному віці Тетяна Патітц стала фіналісткою конкурсу Elite Model Look. З нею уклали контракт, після чого дівчина влаштувалася в Парижі. За кілька років її фото прикрасило обкладинку британського «Vogue».

1985 року Тетяна почала працювати з фотографом Пітером Ліндбергом, співпраця з яким тривала близько 30 років. Її фото продовжували з'являтися на обкладинках найпопулярніших видань. Один із відомих фотографів, Патрік Демаршельє, захоплено розповідав про роботу з Патітц: «Важко зробити поганий знімок Тетяни. Вона дуже фотогенічна, що буває вкрай рідко, і за будь-якого освітлення вона виглядає по-різному».

У 90-ті роки популярність дівчини продовжувала зростати — Патітц входила до кола супермоделей. У той же час поряд з модельною кар'єрою Патіц захопилася акторським мистецтвом. Це призвело до того, що в 1993—1999 роках вона знялася в 4 кінострічках: «Сонце, що сходить», «Шоу Ларрі Сандерса», «Самотній хлопець» і «Релігійний».

У новому тисячолітті Тетяна продовжувала отримувати пропозиції від провідних модельєрів та компаній. 2001 року вона стала обличчям парфумерної фірми «Jil Sander No. 4». Через 3 роки вона знялася в осінньо-зимовій кампанії Jigsaw. Тоді ж вона почала активно захищати природу та боротися за права тварин.

У 2007 році Патітц знялася в соціальній рекламі, виступаючи на захист орангутангів у тропічних лісах Борнео.

Наразі Тетяна продовжує з'являтися на публіці та захищати права тварин. Вона регулярно катається на конях. Вона має власну стайню, в якій колишня супермодель самостійно доглядає улюблених тварин. Життя триває…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.