З’явилась платформа, де дизайнери й архітектори дають поради за донати для ЗСУ

Якщо ви плануєте вже зараз ремонт у своїй квартирі, і війна не привід змінювати свої плани, то можна скористатися порадами та послугами професіоналів за дуже скромні гроші. Так, в Україні запустили онлайн-платформу Interior Design For Peace, де за благодійний внесок для ЗСУ можна отримати комплексні відповіді на питання у сфері дизайну, архітектури та організації просторів.

Цей проєкт об’єднав українських дизайнерів для спільного внеску в перемогу нашої країни. Вони надають корисну інформацію як для колег, так і для тих, хто робить ремонт самостійно, без допомоги професіоналів. Також можна звернутись до обраного дизайнера та отримати безплатну консультацію.

Понад 600 фахівців розмістили на сайті пропозиції щодо проведення безплатних консультацій і втілення мініпроєктів, а також відкрили можливість скористатися авторськими матеріалами й напрацюваннями.

Також на сайті є понад 100 різноманітних таблиць й гайдів, рекомендацій, мініпроєктів, шаблонів, лекцій та вебінарів.

Зокрема, на платформі можна знайти дизайнерські просторові рішення, рекомендації щодо раціональних витрат на оновлення інтер’єру квартири, поради щодо роботи дизайнером за кордоном, підбірки з магазинами меблів та навіть приклади повного дизайн-проєкту.

Доступ до всіх можливостей сайту відкривається через донат у розмірі від 200 до 2000 гривень. Отримані від проєкту кошти ініціатори відправлятимуть на потреби армії.

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