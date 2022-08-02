Фігурка дня. Порцелянові історії 4 серпня 2022

4 серпня 2022

Сьогоднішня притча буде короткою. Дуже короткою. Коротенькою навіть. Бо коли йдеться про доброту, то й говорити, по суті, нічого. І так все зрозуміло.

Якось, сідаючи в поїзд, Махатма Ганді впустив з ноги туфель, що впав на залізничне полотно. Підняти її він не зміг, бо потяг уже розпочав рух. І тоді, на подив своїх супутників, Ганді спокійно зняв другу туфель і кинув її на шпали, ближче до першої.

Коли ж його спитали, навіщо він це зробив, Ганді посміхнувся і сказав: «У бідняка, який знайшов на рейках туфель, буде до неї пара…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.