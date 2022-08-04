«Фізично відчувала електричний струм»: Олена Кравець зі сльозами на очах поділилася спогадами про Руслану Писанку

У Німеччині попрощалися зі знаменитою акторкою та телеведучаю Русланою Писанкою, яка пішла з життя 19 липня від тяжкої хвороби. Церемонія кремації пройшла Кайзерслаутерн, де зірка лікувалася.

Колега Руслани по інфотейнмент-шоу «Твій День» Олена Кравець пригадала один з останніх яскравих моментів, пов’язаних з Писанкою і зі сльозами на очах зізналась: досі не може повірити у її смерть Писанки, так і не змогла внутрішньо попрощатись з нею.

«Я досі в це не можу повірити, мені здається, що вона пішла і повернеться. У мене поки це не вкладається в голові, я з нею внутрішньо не попрощалась. Згадую наші кастинги на шоу „Твій День“, там було багато кандидатів на роль ведучих. Я пам’ятаю, що у день, коли я проходила кастинг, Руся сильно запізнилась. Ми вже спілкувались, вона прийшла останньою. Така енергійна, як Руся завжди. „Вибачте, вибачте, про що говоримо“, — сказала вона. Дуже швидко вона влилась у процес. Пам’ятаю, що дивилась на неї і фізично відчувала електричний струм. Я дуже хвилювалась, для мене це був визначний момент, я хотіла потрапити у шоу „Твій День“. Коли вона зайшла — мене відпустило. І я зрозуміла, що у нас налаштувався зв'язок. Я багато років її знаю, вона не міняється, зафіксувалась у дуже молодому стані душі», — пригадала Олена Кравець в ефірі «Сніданку з 1+1».

Акторка Студії «Квартал 95» розповіла, що зараз разом з молодшими дітьми — двійнятами Катею та Іванком та з мамою чоловіка перебуває в Болгарії. Старша донька акторки 19-річна Марія прийняла рішення повернутись до Києва.

«Вона не могла більше тут знаходитись, її тягнуло. І там вона, мені здається, одразу ожила. Мені дуже зручно звідси виїжджати на наші благодійні концерти, які ми даємо Європою. Наступний буде 24 серпня у Берліні, там теж буде аукціон. Я туди-сюди їжджу, а малеча поки тут. Але я сподіваюсь, що ми восени повернемось. Я вже не можу, так скучила, пів року кочового життя, дуже хочу додому. І мені здається, вже треба», — зазначила Олена.

Раніше колеги і друзі Руслани Писанки поділилися щемливими спогадами про неї.

Сценарист Наталя Ворожбит розповіла, що Руслана Писанка встигла знятися у її фільмі й пообіцяла випустити роботу.

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