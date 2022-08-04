«Спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду — це збочення»: Олексій Резніков про заяву Amnesty International

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Подібне трактування війни з окупантами, які нищать український народ і державу, викликає шок. Але світ такий як є. І в ньому можливо все. В Офісі президента цю заяву прокоментували стримано. Радник керівника ОП Михайло Подоляк написав у Twitter: «Сьогодні росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди… Життю українців загрожує лише армія росії». Міністр оборони Олексій Резніков у Facebook назвав заяву організації неадекватною.



«Єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають дім, хоча могли його втратити, — це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України.

Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів:

— росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної.

— росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених.

— росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе.

— росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста — це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували.

Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, — це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет.

Україна — правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі — юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання.

Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших ЗАХИСНИКІВ. Це я як юрист говорю.

Віримо в ЗСУ, в увесь сектор безпеки та оборони, волонтерів та лікарів, рятівників та залізничників, аграріїв та IT-спеціалістів, віримо в Українців і в Україну! Разом до перемоги!"— так міністр відреагував на заяву Amnesty International.

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