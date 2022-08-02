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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2011
Скульптор: José Luis Santes
Розмір: 35×30 cm
Лімітована серія
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Часом нам так не вистачає порозуміння та терпіння. Усім нам. У різних життєвих ситуаціях. Добре ще, якщо йдеться про ситуації нешкідливі. Таких як ця. Але часто все буває куди серйозніше. І до чого це може привести, тільки Богові відомо.
Налаштувача піаніно якось запросили налаштувати інструмент у кімнаті відпочинку міської психіатричної лікарні. Фахівець так захопився роботою, що спочатку навіть не помітив, як у кімнату зайшов якийсь чоловік. Щоправда, це тривало недовго. Доки той не ввімкнув телевізор. На повну гучність!
Звук телевізора страшенно заважав налаштовачу працювати. Але він вирішив не сперечатися з увійшовшим, а просто підходити до телевізора і мовчки його вимикати щоразу, коли чоловік «врубав» звук на повну потужність. Чоловік якось дивно дивився на налаштувача і щоразу знову вмикав телевізор. Так повторювалося досить довго.
Першим не витримував налаштувач:
- Слухайте, я намагаюся налаштувати піаніно і для цього мені потрібна тиша.
У відповідь чоловік засміявся і сказав:
- А я телевізійний майстер і прийшов полагодити телевізор. Мені здалося, що ви божевільний пацієнт цієї лікарні і просто так стукаєте по клавішах піаніно.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с Пн-Сх
Тиск: 747 мм