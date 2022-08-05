Не можна робити заручниками пенсіонерів, переселенців та учителів: Зеленський розкритикував «нерішучість» лідерів ЄС

Президент Володимир Зеленський щодня і в різний спосіб нагадує деяким лідерам Євросоюзу про необхідність розблокувати 8 млрд євро, призначених для України.

Про це він сказав у відеозверненні за підсумками 162-го дня війни.

«Не можна робити заручниками… нерішучості чи бюрократизму українських пенсіонерів, наших переселенців, наших вчителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат. 8 мільярдів євро для України поки що загальмовані. І така штучна затримка макрофінансової допомоги нашій державі — це або злочин, або помилка, і важко сказати, що від цього гірше за таких умов повномасштабної війни», — дорікнув український лідер.

При цьому він не став називати країну, яка блокує виплати — сподіваючись, що подібні дії є помилкою, яка буде виправлена.

Також глава Української держави звернув увагу на спроби деяких правозахисних організацій виправдовувати окупантів за їхні удари у мирні міста. Йшлося, зокрема, про атаку на Торецьк Донецької області, внаслідок якого загинули вісім осіб, у тому числі троє дітей.

«Це був свідомий удар окупантів, черговий акт терору — цинічний та прорахований. Вони знали, куди б'ють, і, мабуть, хотіли, щоб люди постраждали. Однак щодо цього й тисячі інших злочинів російських терористів ми не бачимо чітких та своєчасних звітів від деяких міжнародних організацій. Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт Amnesty International, який, на жаль, намагається амністувати державу-терориста та перекласти відповідальність з агресора на жертву» , — заявив із гіркотою президент Зеленський.

Він упевнений, що немає і не може бути — навіть гіпотетично — жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави нічим не спровокована, загарбницька та відверто терористична. І якщо хтось робить звіт, в якому жертва та агресор начебто в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час — ігнорується, то з цим не можна миритися.

Окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по черзі людей за водою, до евакуаційних автобусів, по зупинках громадського транспорту. російська армія не зупинилася перед ударами навіть по меморіалах жертвам Голокосту, по кладовищах, табору з військовополоненими в Оленівці — а звітів про це чомусь немає.

«Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує росію та штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів нібито виправдані чи нібито зрозумілі, не може не усвідомлювати, що цим допомагаєте терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то відповідальність за загибель людей розділяєте з ними», — попередив український лідер правозахисників, які втрапили у гучний скандал.

Нагадаємо, напередодні українців шокувала також заява зі штаб-квартири Червоного Хреста про те, що ця організація «не гарантувала безпеку українських полонених», а була лише посередником для організації безпечного виходу військових із «Азовсталі». При цьому американська розвідка має інформацію про те, що росія вже намагається підробити докази про вибухи в Оленівці.

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